POL-HS: Sachbeschädigungen und Vandalismus/ Zeugen gesucht

Mindergangelt (ots) - Unbekannte Täter drangen am 7. August (Mittwoch), gegen 2.05 Uhr, in ein Tabakwarengeschäft an der Raiffeisenstraße ein. Sie schlugen die Glastür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Was sonst noch entwendet wurde, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

