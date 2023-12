Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Junger Radfahrer unter Drogen festgestellt

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern am späten Abend in der Burgenlandallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund massiver Ausfallerscheinungen führten die Polizeibeamten einen Drogenvortest mit dem jungen Mann durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Außerdem wurden bei ihm Kleinstmengen an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 18-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

