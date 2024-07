Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Geschädigter nach versuchtem Fahrraddiebstahl gesucht

Hameln (ots)

Am Mittwoch (17.07.2024) versuchten nach aktuellen Erkenntnissen zwei 18 und 39 Jahre alte Männer gegen 23:30 Uhr am Bahnhofsplatz in Hameln das Schloss eines angeschlossenen Fahrrades gewaltsam zu öffnen. Dieses stand am Bahnhofskreisel, schräg gegenüber der dortigen Bäckerei. Hierbei wurde das Verbindungsstück stark beschädigt. Das Schloss wurde nicht geöffnet. Es blieb beim Versuch.

Die Beschuldigten wurden bei der Tatausführung von einer Zeugin beobachtet. Das Fahrrad verblieb angeschlossen an der Tatörtlichkeit.

Die Polizei Hameln sucht nun nach dem Inhaber des Rades.

Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell