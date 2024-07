POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Bedrohung in Delligsen

Hessisch Oldendorf (ots) - Die Polizei Hessisch Oldendorf lädt alle Bürgerinnen und Bürger zukünftig zu einem offenen Gespräch auf den Wochenmarkt in Hessisch Oldendorf ein. Die erste Veranstaltung wird am Freitag, 26.07.2024, in der Zeit von 10-12 Uhr stattfinden. Bianca Hartmann von der Polizeistation Hessisch Oldendorf hat in dieser Zeit ein offenes Ohr für ...

