Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mindenerin verunfallt mit Leichtkraftrad

Aerzen (ots)

Bereits am Sonntag (14.06.2024) ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bösingfelder Straße in Aerzen. Nach jetzigen Erkenntnissen kam dabei die 54 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von Straße ab. Die Frau aus Minden touchierte eine Hauswand und stürzte zu Boden. Die 54-Jährige war Mitglied einer Gruppe von insgesamt sechs Motorradfahrenden, die gemeinsam auf einer Motorradtour unterwegs ware. Die Mindenerin wurde durch den Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

