POL-HM: Gestürzte Fahrerin eines Elektrorollers - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots) - In der Nacht von Dienstag (09.07.2024) auf Mittwoch (10.07.2024) kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Einbruch in den Kindergarten im Kapellenweg in Hameln. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Außentür Zutritt in das Gebäude und entwendeten Bargeld aus den Büroräumen des Kindergartens. Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch verschaffen sich unbekannte Täter Zutritt in den Kindergarten in der Klütstraße in ...

