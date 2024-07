POL-HM: Einbruch in der Urlaubszeit - So können Sie sich schützen!

Coppenbrügge (ots) - Am Freitag (12.07.2024) verunfallte in der Hohnser Straße in Coppenbrügge, OT Hohnsen, gegen 12:45 Uhr ein 20-Jähriger aus Coppenbrügge mit einem Pkw an einer Grundstücksmauer. Auch ein in der Nähe befindlicher Bauzaun wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Anschließend flüchtete der junge Fahrer vom Unfallort. Nach bisherigen ...

mehr