Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 20-Jähriger verunfallt an Grundstücksmauer und flüchtet mit Pkw

Coppenbrügge (ots)

Am Freitag (12.07.2024) verunfallte in der Hohnser Straße in Coppenbrügge, OT Hohnsen, gegen 12:45 Uhr ein 20-Jähriger aus Coppenbrügge mit einem Pkw an einer Grundstücksmauer. Auch ein in der Nähe befindlicher Bauzaun wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Anschließend flüchtete der junge Fahrer vom Unfallort.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der Coppenbrügger mit dem Pkw die Hohnser Straße in Richtung Hasperde. Aus bislang unbekannter Ursache, kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst eine Grundstücksmauer und anschließend einen Bauzaun. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte der Polizei Bad Münder Hinweise auf den Unfallverursacher geben.

Die Polizisten konnten den Fahrer ausfindig machen und zum Unfall befragen. Dabei erlangten sie Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung bei dem 20-Jährigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von unter 1 Promille. Um festzustellen, ob der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Gegen den Mann aus Coppenbrügge wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

