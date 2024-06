POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl auf Campingplatz

Daaden (ots) - In der Nacht vom 22. auf den 23.06.24 brachen bisher unbekannte Täter in das Zweiradhaus Kämpflein in der Mittelstraße in Daaden ein. Gegen 02:30 Uhr wurde ein Schaufenster eingeschlagen durch das die Täter ins Geschäft gelangten. Aus diesem wurden dann zwei hochwertige, rot-schwarze Pedelecs der Marke "GasGas" entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. ...

