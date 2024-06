Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Einbruch in Fahrradgeschäft

Daaden (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.06.24 brachen bisher unbekannte Täter in das Zweiradhaus Kämpflein in der Mittelstraße in Daaden ein. Gegen 02:30 Uhr wurde ein Schaufenster eingeschlagen durch das die Täter ins Geschäft gelangten. Aus diesem wurden dann zwei hochwertige, rot-schwarze Pedelecs der Marke "GasGas" entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummern: 02741 926-200 oder 02741 926-0.

