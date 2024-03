Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl von Schwader

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte beschmierten den Asphalt im Breitinger Kirchweg zwischen Dienstag (19.03.) und Dienstag (26.03.) mit verfassungswidrigen Zeichen. Nach aktuellen Informationen entstanden hierdurch rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Schwader

Breitenbach am Herberg. Eine Feldscheune in Machtlos wurde zwischen dem 1. Februar 2024 und dem 22. März 2024 Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher unerlaubten Zugang zu dem landwirtschaftlichen Gebäude und verursachten dabei geringen Sachschaden. Anschließend entwendeten sie einen Kreisel-Schwader im Wert von circa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell