POL-OH: E-Scooter gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unter der Stiegel" stahlen Unbekannte am Montag (25.03.), zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers VMAX Mobility mit dem Kennzeichen 470 SEU. Das Elektrokleinstfahrzeug hat einen Wert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

