POL-OH: Sachbeschädigung - Sachbeschädigung - Wertgegenstände aus Autos und Wohnmobil entwendet - Fahrraddiebstahl - Kabel gestohlen

Sachbeschädigung

Grebenhain. Zwischen Freitagnachmittag (22.03.) und Montagmorgen (25.03.) begaben sich Unbekannte auf ein Schulgelände in der Hauptstraße. Anschließend beschädigten die Täter mehrere Gabionenkörbe und verwüsteten das Gelände. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Nieder-Gemünden. Eine Spiele-Hütte auf einem Schulgelände im Lindenweg beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (22.03.) und Montag (25.03.). Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

Wertgegenstände aus Autos und Wohnmobil entwendet

Stockhausen. Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (22.03.) und Montag (25.03.) in der Müser Straße eine Handtasche aus einem grauen Hyundai. Die Tasche sowie die Geldbörse konnten wenig später in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Eine geringe Menge Bargeld war jedoch entwendet worden.

In der gleichen Tatzeit wurde ebenfalls in derselben Straße ein Portemonnaie aus einem Wohnmobil der Marke Ford gestohlen. Auch dieser Geldbeutel konnte kurz darauf ohne Bargeld aufgefunden werden.

In der Nacht zu Montag (25.03.) entwendeten Unbekannte zudem in der Welzgasse mehrere Wertgegenstände und AirPods aus einem schwarzen BMW. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 250 Euro.

Ob die drei Sachverhalte miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Ob die drei Sachverhalte miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Fahrraddiebstahl

Stockhausen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (25.03.) ein schwarzes Pedelec der Marke Diamant und ein türkises Herrenrad der Marke VSF T800. Zur Tatzeit standen die Fahrräder auf einem Privatgrundstück in der Bleichstraße. Beide Zweiräder haben einen Gesamtwert von circa 3.000 Euro.

Kabel gestohlen

Reibertenrod. Circa 25 Meter Amperekabel entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (24.03.) und Montagmorgen (25.03.) von einer Baustelle in der Ferienstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gruben die Täter das bereits verlegte Kabel hierzu aus. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro.

