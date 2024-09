Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Zusammenstoß beim Auffahren auf die Bundesstraße 27 (29.09.2024)

VS-Schwenningen - B 27 (ots)

Am Sonntag ist es auf der B 27 zu einem Unfall beim Einfädeln vom Beschleunigungsstreifen gekommen. Ein 23-Jähriger fuhr in einem Audi von der B 523 auf die B 27 in Richtung Rottweil auf. Er beschleunigte sein Auto und wechselte auf die Durchgangsfahrbahn. Dabei übersah er einen dort fahrenden 65-Jährigen in seinem Mercedes und stieß seitlich mit ihm zusammen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

