Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 16. August, ist es gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Stapper Weg/ Einruhrstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen.

Der 20-jährige Fahrer eines blauen Ford Mustang verlor laut eigener Aussage die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in den Kreuzungsbereich in Richtung Odenkirchen einfuhr. In Konsequenz daraus, sei er mit einem am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten weißen Mercedes kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden vor allem im Frontbereich stark beschädigt.

Ein von den eingesetzten Beamten durchgeführter freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Mannes sowie sein Auto.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdacht naheliegt, dass der Fahrer am selben Tag an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein soll. Dieses soll nach Zeugenaussagen gegen 20.55 Uhr auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Mönchengladbach-Wanlo und Erkelenz-Venrath beobachtet worden sein. (cr)

