POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am Dienstag

Mutterstadt (ots) - Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Schifferstadt einen 54-jährigen Autofahrer im Pfalzring, welcher den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des ...

