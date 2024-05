Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe überprüft gewerblichen Personenverkehr auf der A1 bei Wildeshausen

Zwölf von 14 Bussen beanstandet

Oldenburg/Wildeshausen

Bei einer Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Polizeidirektion Oldenburg auf der Autobahn 1 in Höhe der Tank- und Rastanlage Wildeshausen in Richtung Bremen sind am vergangenen Samstag (04.05.2024) zwölf von insgesamt 14 überprüften Bussen beanstandet worden. Im Zeitraum der Kontrollaktion von 8.30 bis 16 Uhr lag die Beanstandungsquote der so genannten Regionalen Kontrollgruppe der PD Oldenburg somit diesmal bei knapp 85 Prozent.

In den meisten Fällen wurden Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Bedienung des Kontrollgerätes festgestellt. Hier erfolgen Berichte an die entsprechenden Gewerbeaufsichtsämter bzw. das Bundesamt für Mobilität und Logistik (BALM).

Einem Bus aus Osnabrück musste kurzfristig die Weiterfahrt wegen unzureichender Ladungssicherung untersagt werden. Nachdem der Fahrer die Ladung gesichert hat, konnte der Bus seine Fahrt fortsetzen.

Auf der Rastanlage wurden mehrere Busse mit Fußballfans überprüft. Bei der Kontrolle einer 58-köpfigen Fangruppe aus Nordrhein-Westfalen, die auf dem Weg nach Bremen war, stellte sich heraus, dass der 56-jährige Fahrer aus Krefeld nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nachdem das Bus-Unternehmen einen Ersatzfahrer organisiert hatte, konnte die Gruppe ihre Fahrt in Richtung Bremen mit etwa einer Stunde Verzögerung fortsetzen.

