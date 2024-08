Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Portemonnaie Diebstahl - Mann bedroht Obdachlose

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 15. August, ein Firmen-Portemonnaie aus dem Auto eines Imbisslieferanten an der Wickrather Straße gestohlen. Ein Mitarbeiter soll daraufhin mehrere Personen, die sich in einem Wohncontainer am Tippweg aufhielten, bedroht haben, weil er das Portemonnaie und die mutmaßlichen Diebe dort vermutete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte der 30-Jährige das Auto gegen 18.40 Uhr vor dem Imbissrestaurant an der Wickrather Straße und ging in die Filiale. Als er kurz darauf den Laden verließ, soll ihn eine Frau angesprochen haben. Die Zeugin habe ihm gesagt, dass eine Frau das Firmenportemonnaie kurz zuvor aus dem Auto entwendet habe. Aufgrund der Beschreibung der Tatverdächtigen durch die Zeugin soll der 30-Jährige davon ausgegangen sein, dass sich die mutmaßliche Täterin im Wohncontainer am Tippweg aufhalte.

Der 30-Jährige soll daraufhin eine Flasche mit Benzin aus seinem Kofferraum geholt und zum Wohncontainer gegangen sein. Dort angekommen soll er die Herausgabe seines Portemonnaies gefordert haben. In dem Wohncontainer sollen sich zu diesem Zeitpunkt sechs Personen aufgehalten haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der 30-Jährige außerdem Teile des Benzins gegen die Außenwand des Containers geschüttet haben. Danach soll er gedroht haben, diesen anzuzünden. Eine 39-jährige Frau, die sich im Container aufhielt, soll daraufhin eingeschritten sein. Der Mitarbeiter ging im Anschluss wieder zurück zum Lokal.

Die Polizei ermittelt gegen den 30-Jährigen wegen Bedrohung. Außerdem schrieben die Beamten eine Strafanzeige wegen des Diebstahls des Portemonnaies. (JL)

