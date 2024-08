Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe entwenden Bargeld aus Handtasche

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer und eine Frau haben gestern eine 73-Jährige am Bismarckplatz bestohlen. Das Trio lenkte die Frau an ihrem Auto ab, um an das Bargeld in ihrer Handtasche zu gelangen.

Die 73-Jährige verließ gegen 10 Uhr die Commerzbank am Bismarckplatz und ging zu ihrem dort geparkten Auto. Als sie ihre Handtasche in das Auto legte, wurde sie plötzlich von einem Mann mit einer schwarzen Mütze angesprochen. Er wies sie daraufhin, dass sie Geld verloren habe. Unmittelbar danach kam ein weiterer Mann hinzu, der auf mehrere zehn Euro Scheine deutete, die auf dem Boden lagen. Beide Männer sprachen mit einem spanischen Akzent. Weil die 73-Jährige kurz zuvor die Bank mit einer größeren Summe verlassen hatte, hob sie die Scheine in dem Glauben auf, dass sie ihr gehören. In dem Moment fiel der Seniorin eine Frau mit langen schwarzen Haaren auf, die sich direkt an ihrem Auto aufhielt. Kurz darauf entfernte sich das Trio. Weil der 73-Jährigen die Situation merkwürdig vorkam, kontrollierte sie ihre Handtasche im Auto. Dort stellte sie fest, dass das Geld aus der Handtasche weg und die Beifahrertür nur noch angelehnt war. Vermutlich hatte der erste Mann die Geschädigte zunächst abgelenkt, damit sein Komplize die Geldscheine auf dem Boden platzieren konnte. Anschließend nutze die dunkelhaarige Frau die Situation aus, um unbemerkt an das Bargeld in der Handtasche zu gelangen.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Die Polizei warnt: Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Opfer von Taschendiebstahl werden vor allem Frauen. Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt.

So schützen Sie sich vor Taschendieben: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. (JL)

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell