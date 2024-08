Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-Jährige im Stadtteil Bungt sexuell belästigt

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat am Dienstag, 13. August, eine 16-jährige Jugendliche an der Carl-Diem-Straße sexuell belästigt.

Nach eigenen Angaben lief die 16-Jährige gegen 9 Uhr die Carl-Diem-Straße in Richtung einer Kindertagesstätte entlang. Dort sei dann ein Mann von hinten auf sie zugekommen, der sexuelle und obszöne Anspielungen gemacht habe. Sie habe sich umgedreht und bemerkt, dass der Mann seine Hand in der Hose gehabt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Daraufhin sei sie schnell weitergegangen, um sich von dem Unbekannten zu entfernen. Der Mann habe daraufhin weitere sexuelle Anspielungen und Beleidigungen geäußert. Außerdem sei er ihr sehr nahe gekommen und sie habe sich dadurch bedrängt gefühlt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine Halbglatze mit dunkelblonden Haaren. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und ein braunes T-Shirt. Auf die 16-Jährige wirkte sein Erscheinungsbild südeuropäisch und er sprach mit einem unbekannten Dialekt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Mann machen können, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell