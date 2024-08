POL-MG: Polizei beendet Verkehrsdelikt in Rheydt: 20-Jähriger leistet Widerstand

Mönchengladbach (ots) - Der 77-jährige Fahrradfahrer, der am Sonntag, 11. August, bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer sehr schwer verletzt wurde, ist heute, am 12. August, an seinen Verletzungen gestorben. Wie bereits berichtet hatte der 77-Jährige mit seinem Elektro-Liegefahrrad vom Herrather Weg nach ...

