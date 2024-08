POL-MG: Nachtrag zur gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Mordkommission ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Mönchengladbach (ots) - Zwei Anwohner haben am frühen Sonntagmorgen, 11. August, am Fliederweg in Giesenkirchen einen Mann (41) dabei beobachtet, wie er sich an einem Motorroller zu schaffen machte. Sie meldeten ihre Beobachtungen der Polizei, deren Einsatzkräfte den Mann stellten. Gegen 8.10 Uhr wunderten sich zwei Anwohner am Fliederweg über einen Mann, der auf der Straße am Kennzeichen eines geparkten Motorrollers ...

mehr