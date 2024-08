Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Anwohner vereiteln Rollerdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Zwei Anwohner haben am frühen Sonntagmorgen, 11. August, am Fliederweg in Giesenkirchen einen Mann (41) dabei beobachtet, wie er sich an einem Motorroller zu schaffen machte. Sie meldeten ihre Beobachtungen der Polizei, deren Einsatzkräfte den Mann stellten.

Gegen 8.10 Uhr wunderten sich zwei Anwohner am Fliederweg über einen Mann, der auf der Straße am Kennzeichen eines geparkten Motorrollers herum schraubte. Die Zeugen teilten der Polizeileitstelle telefonisch ihre Feststellungen mit, ohne den Rollerfahrer zuvor anzusprechen und dadurch vorzuwarnen.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Streifenteam den Verdächtigen an der Dominikus-Vraetz-Straße antreffen. Dieser ergriff die Flucht, konnte aber nach wenigen Metern mitsamt Roller gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller zuvor an der Straße Stähn aus einer Grundstückseinfahrt entwendet wurde.

Der 41-jährige Tatverdächtige ist der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt. Er konnte weder einen Helm noch einen gültigen Führerschein vorweisen und hatte nach Einschätzung der Beamten Betäubungsmittel konsumiert. Die Polizisten nahmen ihn daher mit zur Polizeiwache in Rheydt, wo ein Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Mann, gegen den gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

Dank der aufmerksamen Zeugen konnte der gestohlene Roller noch am Sonntagmorgen seinem Besitzer übergeben werden, der den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell