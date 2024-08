Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Wickrath-West: Radfahrer (77) nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 11. August, hat sich um 13.30 Uhr an der Einmündung Herrather Weg / Venrather Weg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem es zum Zusammenstoß eines 23-jährigen Autofahrers mit einem 77-jährigen Mann auf einem Liegefahrrad gekommen ist. Der 77-Jährige hat dabei schwerste Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn vom Unfallort in eine Klinik.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich der Radfahrer und der Autofahrer in gleicher Richtung fahrend auf dem Herrather Weg, wobei der Radfahrer vorausfuhr. An der Einmündung mit dem Venrather Weg beabsichtigte der Radfahrer, nach links in den Herrather Weg abzubiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. In Höhe der Einmündung stieß von hinten das Auto des geradeausfahrenden 23-Jährigen gegen ihn.

Durch den Aufprall erlitt der 77-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Bei seiner Versorgung am Unfallort durch Rettungskräfte war auch ein Notarzt im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, an der auch ein Unfallspezialistenteam der Polizei Kleve (ein sog. "VU-Team") beteiligt war, sperrte die Polizei die Unfallstelle vorübergehend. Das Fahrrad und den Pkw stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (jn)

