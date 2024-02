Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung von Freitag, 09:00 Uhr - Samstag, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW Am Freitag, den 23.02.2024, wurde bei der PI Betzdorf eine Sachbeschädigung an einem PKW angezeigt. Die 61-Jährige Geschädigte parkte ihren PKW zwischen 08:05 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz des Musikhauses "Wolf" in Betzdorf. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den PKW in der Abwesenheit der Geschädigten über die komplette Fahrerseite. Bei Hinweisen zur Tat oder dem Täter melden Sie sich bitte bei der Polizei in Betzdorf.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In Steinebach (Sieg) kam es am gestrigen Freitag gegen 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-Jähriger Busfahrer befuhr die Bindweider Straße in Fahrtrichtung Besucherbergwerk. Im Begegnungsverkehr touchiert ihn ein SUV - Anhängergespann und flüchtet anschließend in Richtung Steinebach (Sieg). Bei dem SUV soll es sich um einen grauen Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer soll männlich und zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Täterhinweise melden Sie bitte der Polizei Betzdorf.

