Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.07.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Seesen

Am 13.07.2024 gegen 13:10 Uhr befährt ein 79jähriger Seesener mit seinem PKW die Jahnstraße in Richtung Lautenthaler Straße in Seesen. Auf Höhe der Hausnummer 10 verliert der Seesener die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn nach rechts ab, überfährt hierbei eine Straßenlaterne und touchiert die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der Fahrzeugführer sowie die 75jährige Beifahrerin werden verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit. Geschätzter Sachschaden ca. 3000,- Euro.

Zigarettendiebstahl in Lutter

Am 13.07.2024 gegen 20:40 Uhr betreten drei unbekannte männliche Täter den NP-Markt in Lutter, Frankfurter Straße 26. Nach dem Betreten gehen die Personen gezielt in Richtung Kassenbereich, wo sich zu dieser Zeit kein Personal aufhält. Die Personen entnehmen diverse Zigarettenschachteln aus dem dortigen Regal und stecken sich diese in die Jackentaschen. Auf Ansprache durch eine Mitarbeiterin entfernen sich die Personen in unbekannte Richtung. Sachschaden ca. 550,- Euro.

Laut Mitarbeiterin sollen alle drei Personen um die 50 Jahre alt sein. Die Täter waren teilweise dunkel gekleidet und hatten dunkelbraune/schwarze Haare. Ein Täter hatte eine Glatze. Die Personen entfernten sich fußläufig in unbekannte Richtung. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell