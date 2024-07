POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.07.2024

Goslar (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Samstag, den 13.07.2024, gegen 15:38 Uhr, befährt eine 65-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem PKW die Bundesstraße 6 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Salzgitter. Beim Heranfahren an die Arcachon-Brücke/ Jürgenohl kann sie zwei ...

mehr