Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 13.07.2024

Goslar (ots)

Mit Flasche zugeschlagen

Am 13.07.2024, gegen 02:35 Uhr, kommt es in der Seesener Innenstadt zu Streitigkeiten zwischen einem Pärchen und einer ihnen unbekannten Frau. Im Verlauf der Streitigkeiten wirft die Frau mit einer Flasche nach dem männlichen Opfer. Die Flasche verfehlt das Ziel, so dass die Frau eine zweite Flasche nimmt und mit dieser dem Opfer ins Gesicht schlägt. Die Frau entfernt sich unerkannt in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zu dem Ereignis liegen Videoaufzeichnungen vor. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist und Hinweise zur Identität der Beschuldigten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Unfall auf Radweg

Am 12.07.2024, gegen 16:30 Uhr, befährt ein 15-jähriger Seesener den Radweg zwischen Seesen und Herrhausen mit seinem Moped. Im Gegenverkehr nährt sich ihm ein 69-jähriger Mann aus Osterode mit seinem Fahrrad. Im Begegnungsverkehr kommt es zur Berührung der beiden, wodurch der Radfahrer sich leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wird. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell