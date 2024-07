Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 13.07.2024, 15:00 Uhr - Sonntag 14.07.2024, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, den 13.07.2024, gegen 15:38 Uhr, befährt eine 65-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem PKW die Bundesstraße 6 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Salzgitter. Beim Heranfahren an die Arcachon-Brücke/ Jürgenohl kann sie zwei männliche Person wahrnehmen. Kurz vor dem Durchfahren des Brückenbereichs, lässt eine der beiden Personen einen bislang unbekannten Gegenstand herunterfallen. Dieser Gegenstand schlägt auf dem Dach ihres PKW ein und verursacht einen Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamtenverläuft verläuft negativ. Die Polizeiinspektion Goslar ermittelt hinsichtlich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

