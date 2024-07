Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.07.2024

Goslar (ots)

In Vienenburg wurde ein geparkter Pkw durch Unbekannte zerkratzt Ein roter Renault Twingo, der am Freitagabend von 18 bis 19 Uhr auf der Daniel-Schreber-Straße in Vienenburg am Fahrbahnrand geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Täter an der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden auf der Rammelsberger Straße in Goslar. Der graue Honda mit Bremer Kennzeichen, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 31 geparkt war, wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei Goslar ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen für diesen Vorfall. Insbesondere von Interesse ist der flüchtige Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen Peugeot mit Goslarer Kennzeichen gehandelt haben soll. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Am Freitagabend stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Oker ein. Zwischen 20 Uhr und 00:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine Wohnung auf der Bahnhofstraße in Oker ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten einen Tresor, Elektroartikel sowie Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Die Ermittler der Kripo fragen nun nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere sind Bewegungen von Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes von Interesse. Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntagmittag kam es auf der L518 zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad und einem Pkw, bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 82-jähriger Goslarer mit seinem Fiat auf der L518 von Goslar in Richtung Vienenburg. Hinter ihm fuhr der 16-jährige Vienenburger mit seinem Leichtkraftrad, als der Fiatfahrer wegen eines Hindernisses sein Fahrzeug abbremsen musste. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes konnte der Kradfahrer sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 16-Jährige schwer verletzt und anschließend dem Krankhaus Goslar zugeführt. Am Pkw und Leichtkraftrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell