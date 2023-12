Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr Konstanz) Durch Handynutzung von der Fahrbahn abgekommen (14.12.2023)

Allensbach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, hat ein 37-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33, zwischen den Ausfahrten Allensbach West und Allensbach-Mitte, verursacht. Der Fahrer eines Ford war nach eigenen Angaben am Handy, als er von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich das Auto im Grünstreifen und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer leicht. Zur weiteren Untersuchung brachte der Rettungsdienst die Verletzten ins Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr und später die Straßenmeisterei entfernten ausgelaufene Betriebsstoffe. Das Auto, an dem ein Schaden von über 15.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

