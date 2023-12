Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro verursacht (14.12.2023)

Konstanz (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines Seat hat Donnerstagnacht, kurz nach 23.30 Uhr, in der Grießeggstraße einen Verkehrsunfall mit rund 70.000 Euro Gesamtsachschaden verursacht. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands touchierte der Fahrer des Seat seitlich einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Polo. Hierdurch brach das Heck des Seat nach links aus und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Durch den Aufprall stieß der Audi gegen den vor ihm stehenden Renault, der wiederum auf einen Renault Twingo rollte, sodass dieser gegen einen davorstehenden Mini stieß. Bei dem Unfall verletzte sich der 62-jährige Beifahrer leicht, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Seat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell