Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung am Platz der Republik: Zwei Männer (26 und 39) verletzt - Täter flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Platz der Republik im Stadtteil Hardterbroich-Pesch hat sich am Samstagabend, 10. August, gegen 20.20 Uhr ein Körperverletzungsdelikt zugetragen, bei dem ein 26-Jähriger schwere und ein 39-Jähriger leichte Verletzungen erlitten haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei kam es an der Grünfläche neben der Skateranlage am Platz der Republik zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Im Verlauf des eskalierenden Streits versuchte ein 39-Jähriger, schlichtend einzugreifen. Dabei schlug ihm einer der am Konflikt beteiligten Männer mit seiner Umhängetasche gegen den Arm. Dort, wo die Tasche ihn getroffen hatte, entstand bei ihm eine Schnittverletzung. Der 39-Jährige zog sich daraufhin zurück. Kurz darauf holte der Mann aus der Umhängetasche eine Axt hervor. Damit schlug er einen 26-Jährigen gegen dessen Bein.

Der Täter sowie einige weitere Personen aus seiner Gruppe flüchteten daraufhin in Richtung Vitusbad.

Zeugen, die das Ganze beobachtet hatten, riefen Polizei und Rettungskräfte herbei. Kräfte der Bundespolizei und der Polizei Mönchengladbach leisteten Erste Hilfe für den 26-Jährigen, bis die Rettungskräfte eintrafen und seine Versorgung übernahmen. Dabei war auch ein Notarzt im Einsatz. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, wo Ärzte den 26-Jährigen stationär aufnahmen; der 39-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Rund um den Tatort leitete die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen ein. Die am Tatort zurückgelassene Axt stellte sie sicher. Zeugen beschrieben insbesondere zwei Männer, von denen einer Mitte 30 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß ist. Er soll ein rundliches Gesicht und hellbraune Haare haben und trug ein graues Oberteil, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Der andere Mann ist 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat dunkelblonde Harre, Akne und trug einen Dreitagebart. Er hatte ein blaues T-Shirt und eine helle Jeanshose an.

Im Rahmen ihrer Fahndung wurde die Polizei durch Zeugen auf zwei Männer aufmerksam gemacht, die sich verdächtig verhielten. Die Beamten trafen sie auf einem Parkplatz an der Hindenburgstraße an und stellten fest, dass sie schwitzten und ihre Kleidung blutverschmiert war. Als die Polizisten sie kontrollieren wollten, ergriffen sie die Flucht und liefen in die Böschung der nahegelegenen Bahngleise und in Richtung der Gleisbette davon. Die Polizei veranlasste deswegen eine vorübergehende Einstellung des Zugverkehrs und setzte zur weiteren Fahndung nach den beiden Männern auch Hundertschaftskräfte einer anderen Behörde sowie einen Polizeihubschrauber und Diensthunde ein. Die Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Mutmaßlich handelt es sich bei dem Mann, der den 26-Jährigen und den 39-Jährigen mit der Axt verletzt hat, um einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der in Mönchengladbach wohnt. Er konnte bislang nicht angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie erbittet Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Tatverdächtigen. Auch bittet sie Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und von der Polizei noch nicht namentlich erfasst wurden, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an. (jn)

