Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Rettungswagen beschädigt und weggefahren:

Am Mittwoch, den 10. Januar 2024, parkte ein Transporter des Rettungsdienstes verkehrsgerecht in der Schielenstraße vor dem Haus Nr. 2 in Goslar. Das Fahrzeug wurde um 10.50 Uhr abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug gegen 12.15 Uhr, stellte der Fahrer einen Schaden an der Heckseite fest. Vermutlich wurde der Schaden durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Kfz verursacht. Allerdings setzte er seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Art und Weise seiner Beteiligung am Unfall und eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von bisher geschätzten 1000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell