POL-MG: Nachtrag zu "Verkehrsunfall in Wickrath-West": 77-Jähriger an Unfallfolgen verstorben

Der 77-jährige Fahrradfahrer, der am Sonntag, 11. August, bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer sehr schwer verletzt wurde, ist heute, am 12. August, an seinen Verletzungen gestorben.

Wie bereits berichtet hatte der 77-Jährige mit seinem Elektro-Liegefahrrad vom Herrather Weg nach links in den Venrather Weg abbiegen wollen. Dabei war ein von hinten kommender Pkw, an dessen Steuer sich ein 23-jähriger Fahrer befand, gegen ihn geprallt. Akut lebensbedrohlich verletzt hatte ein Rettungshubschrauber den 77-Jährigen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er heute seinen Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Zustandekommen des Unfalls dauern noch an. (jn)

