POL-MG: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl: Wiederholungstäter (38) in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 14. August, ist einem Anwohner an der Bleichstraße ein Mann aufgefallen, der gerade ein E-Bike aus einem Innenhof entwendete. Der Zeuge verfolgte den Verdächtigen und verständigte die Polizei. Nach der vorläufigen Festnahme durch die Beamten ordnete eine Haftrichterin am Folgetag Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

Gegen 20.15 Uhr saß ein Anwohner an der Bleichstraße auf seinem Balkon, als ihm ein unbekannter Mann auffiel, der sich im Innenhof des Mehrfamilienhauses am E-Bike seines Nachbarn zu schaffen machte. Der Zeuge verständigte die Polizei, dann seinen Nachbarn und nahm mit ihm gemeinsam die Verfolgung des Verdächtigen auf, der das E-Bike zunächst aus dem Innenhof getragen und dann augenscheinlich das daran befestigte Vorhängeschloss aufgebrochen hatte.

Bevor der Tatverdächtige auf dem E-Bike fliehen konnte, brachten die beiden Männer ihn zu Boden. Ein Streifenteam nahm den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Es handelt sich bei ihm um einen 38-jährigen Mönchengladbacher, der der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt ist.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam und übergaben ihn an die Ermittler der Kriminalpolizei, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mögliche Haftgründe prüften. Am Donnerstagnachmittag, 15. August, führten sie den 38-Jährigen einer Haftrichterin vor. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. (et).

