Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Junge HöMS bekommt Erasmus-Charta verliehen

Wiesbaden (ots)

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bekommt zwei Jahre nach ihrer Gründung von der Europäischen Kommission die Erasmus-Charta für die Hochschulbildung verliehen. "Für uns als noch junge Hochschule ist das eine Bestätigung der erfolgreichen Arbeit innerhalb unserer Hochschulentwicklung. Zwei Jahre nach Gründung unserer Hochschule bereits die Möglichkeit zu haben, am EU-Programm Erasmus+ teilzunehmen, bestätigt, dass wir auf dem richten Weg sind", so der Präsident der HöMS, Dr. Walter Seubert. Mit Beantragung und Unterzeichnung der Erasmus-Charta verpflichtet sich die HöMS, die Qualitätsstandards des Erasmus+ Programms einzuhalten. Die Erasmus-Charta legt die Grundprinzipien und Mindestanforderungen fest, die Hochschulen bei der Beantragung und Durchführung von Aktivitäten im Rahmen des Erasmus+ Programms erfüllen müssen. Die Umsetzung der Erasmus-Charta wird durch die Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) überwacht. Die Erasmus-Charta ermöglicht der HöMS erstmalig am Erasmus+ Programm teilzunehmen. Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Es bietet vielfältige Möglichkeiten zur Förderung der europaweiten Zusammenarbeit in allen Bildungsbereichen. Im Hochschulbereich ist das Erasmus+ Programm ein wichtiges Instrument der Internationalisierung und ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit von Hochschulen in Europa und die Förderung der Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal. Daher ist die Teilnahme ein wichtiger Schritt zur Internationalisierung der HöMS und zur Umsetzung der im Hessischen Hochschulgesetz verankerten Aufgabe der Förderung der internationalen, insbesondere der europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Die Voraussetzung für die Teilnahme einer Hochschule am Erasmus+ Programm ist der Besitz einer gültigen Erasmus-Charta für die Hochschulbildung. Im Rahmen des jährlich von der EU-Kommission durchgeführten Aufrufs zur Beantragung einer Erasmus-Charta hat die HöMS im Januar 2024 einen Antrag eingereicht, der nun positiv beschieden wurde. Die Erasmus-Charta ist bis zum Ende der derzeitigen Erasmus+ Programmgeneration bis 2027 gültig und muss dann erneuert werden.

Original-Content von: Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), übermittelt durch news aktuell