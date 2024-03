Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte entnehmen Gullideckel aus Fahrbahn

Daaden (ots)

Am 20.03.2024 wurden gegen 22:40 Uhr in der Kantstraße in Daaden zwei auf der Fahrbahn befindliche und durch unbekannte Täter herausgehobene Gullideckel durch einen Verkehrsteilnehmer, glücklicherweise vor einer potentiellen Gefahren- oder Schädigungssituation, festgestellt. Die Polizei Betzdorf ermittelt aufgrund dieses Vorfalls aktuell in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

