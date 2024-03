Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 schwerverletzten Personen in der Gemarkung Lautertal-Eichenrod

Vogelsbergkreis (ots)

Am Freitag (29.03.) befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Langenselbold gegen 13:45 Uhr die Mühlstraße in Lautertal-Eichenrod (L3140)in Richtung Kreuzungsbereich L3139. Als Mitfahrer befanden die 10- und 14-jährigen Söhne der Frau im Fahrzeug. An der Kreuzung wollte die Skoda Octaivia-Fahrerin vermutlich nach rechts einbiegen, um weiter in Richtung Rixfelder Kreuz zu fahren. Beim Einfahren übersah die Frau offenbar den von links, auf der vorfahrtsberechtigten L3139 kommenden Pkw Audi A6 einer 66-jährigen Frau aus Schotten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Alle Beteiligten wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 10-jährige Junge wurde aufgrund seiner schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Gießener Krankenhaus geflogen. Die anderen Beteiligten wurden durch RTW in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von circa 30.000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Die Bergungs- und Säuberungsarbeiten an der Unfallstelle sowie die Gutachtertätigkeiten dauerten bis 17:20 Uhr, solange war der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt.

Gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell