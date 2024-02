Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-Jähriger parkte sein Auto am Sonntagmittag, 18. Februar, im Zeitraum von 12:30 bis 13:50 Uhr, in der Straße "Grüner Graben" vor einem Imbiss in Höhe der Hausnummer 2. Als er wieder zu seinem Audi zurückkam, stellte er einen frischen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite fest und meldete dies der Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Unglücksfahrer das parkende Auto aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren touchiert haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell