Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt genommen und auf Dach gelandet

Kaiserslautern (ots)

Ein 77-Jähriger fuhr am Sonntagabend, 18. Februar, mit zwei Beifahrerinnen auf der B270 von Erfenbach kommend in Richtung Siegelbach. Als er mit seinem Seat von der B270 auf die L369 in Richtung Weilerbach abbiegen wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigen Opel Meriva einer 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des Unfallverursachers geriet dabei ins Schleudern, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw der 22-Jährigen wurde durch den Aufprall nach rechts abgedrängt und stieß mit einem Ford zusammen, welcher an der Auffahrt der B270 aus Kaiserslautern kommend wartete. Alle Unfallbeteiligten konnten sich selbst aus ihren Autos befreien und wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerinnen sowie die 22-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der beiden waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Beeinflussung der Beteiligten durch Alkohol oder Betäubungsmittel liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. |cla

