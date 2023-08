POL Schwaben Nord: Baumaterial entwendet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (22.08.2023) randalierte ein 35-Jähriger zunächst in einem Hotel in der Derchinger Straße und griff anschließend Polizeibeamte an. Gegen 21.15 Uhr randalierte der 35-Jährige in dem Hotel und warf mit Flaschen um sich. Zwei Mitarbeiter des Hotels hielten den 35-Jährigen zur Ruhe an und verständigten die Polizei. Daraufhin schlug der 35-Jähriger nach den beiden ...

mehr