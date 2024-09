Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf dem Alleenweg (28.09.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag, gegen 11 Uhr auf der Straße "Alleenweg". Eine 48-jährige fuhr in ihrem Mercedes von einem Parkplatz auf den Alleenweg. Dabei übersah sie einen von links kommenden Audi eines 50-Jährigen und stieß mit ihm zusammen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell