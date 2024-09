POL-IZ: 240913.1 Itzehoe: Kundin bestiehlt Verkäuferin

Lägerdorf (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Lägerdorf zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Unbekannte stahlen im Zuge dessen einen Grill. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können. In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.15 Uhr, drangen Einbrecher in das Vereinsheim in der Breitenburger Straße ein. Dort richteten sie ...

mehr