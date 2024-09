Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240912.1 Lägerdorf: Einbruch in Vereinsheim

Lägerdorf (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Lägerdorf zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Unbekannte stahlen im Zuge dessen einen Grill. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.15 Uhr, drangen Einbrecher in das Vereinsheim in der Breitenburger Straße ein. Dort richteten sie einige Schäden an und entwendeten einen Gasgrill im Wert von 1.200 Euro. Ob die Täter weitere Beute machten, ist bisher unklar.

Hinweise auf die Diebe gibt es derzeit nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell