POL-SU: Henneferin um mehrere tausend Euro betrogen

Siegburg (ots) - Am Samstag (06. Juli) nahmen Polizisten in Siegburg einen Ladendieb fest. Gegen 16:20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv über die Videoüberwachung einen Mann, der in der Spirituosenabteilung mehrere Flaschen in seinen Rucksack steckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft an der Wilhelm-Ostwald-Straße fluchtartig, konnte aber von dem nacheilenden Zeugen auf dem Parkplatz vor dem ...

mehr