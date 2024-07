Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierende Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Niederkassel (ots)

Am Freitagabend (05. Juli) meldeten Zeugen der Polizei gegen 22:00 Uhr zunächst randalierende Jugendliche in Niederkassel. Drei betrunkene junge Männer sollten von der Provinzialstraße aus flüchtig sein, nachdem sie vorher in einem eskalierten Streit eine 45-jährige Troisdorferin leicht verletzt hatten. Aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizisten zwei der Tatverdächtigen in der Ahrstraße antreffen. Sie waren jeweils auf einem Elektrokleinkraftrad unterwegs. Einer der beiden versuchte zunächst noch mit seinem Scooter und schließlich zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Dieses konnten die Polizisten jedoch verhindern, hielten den 17 Jahre alten Niederkasseler fest und legten ihm Handschellen an. Der zweite, 19 Jahre alte Verdächtige näherte sich daraufhin den Beamten und forderte dazu auf, seinen Kumpel in Ruhe zu lassen. Dabei und im weiteren Verlauf verhielt sich der 19-Jährige unkooperativ und verbal sowie körperlich aggressiv. Er weigerte sich, seinen Ausweis auszuhändigen, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten, schlug um sich und sperrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurden ein Polizeibeamter und der Widerständler selbst leicht verletzt. Unter Zwang konnten ihm dann Handfesseln angelegt werden. Die beiden Verdächtigen konnten schließlich mit auf eine Polizeiwache genommen werden. Da sich Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum ergaben, entnahm ein Arzt den Jugendlichen Blutproben. Während er 17-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nachhause gehen konnte, musste der Ältere die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die weiteren Ermittlungen umfassen nun unter anderem die Identifizierung des dritten Jugendlichen. Die jungen Tatverdächtigen erwarten Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell