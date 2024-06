Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Liebe vorgetäuscht und Geld gefordert - Präventionstipps Ihrer Polizei

Calw (ots)

Einen finanziellen Schaden von rund 6600 Euro hat eine Frau in Calw erlitten, nachdem sie am Mittwoch Opfer eines Romance-Scamming Betrugs geworden ist.

Über eine Messenger-Plattform nahm der spätere Täter Kontakt zu der Frau auf und gaukelte ihr über mehrere Tage hinweg die große Liebe vor. Um eine gewisse Dynamik in die Konversation zu bringen, erzählte der angebliche Prinz aus Dubai, dass sie in die königliche Familie aufgenommen werden soll. Hierfür musste sie zwei Mal Geld überweisen, was sie letztlich auch tat.

Ausführliche Präventionstipps Ihrer Polizei sowie ein zusammengefasstes Informationsblatt im PDF-Format finden Sie unter dem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Auf folgende Punkte wird dort näher eingegangen:

Vorsicht bei Romance-Scamming:

- Hinweise zum Vorgehen der Scammer - Romance- oder Love-Scammer erkennen - So überprüfen Sie Ihre Online-Bekanntschaft - Was tun, wenn ich gescammt wurde? - Folgen für Opfer und Strafverfolgung der Täter - Niemals Geld an Unbekannte

Antonia Klein, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell