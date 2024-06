POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Unbekannter beseitigt Ampel - Zeugen gesucht

Dietlingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, gegen 01:30 Uhr, sind zwei bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dietlingen eingebrochen und haben den dort schlafenden Bewohner ausgeraubt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Pforzheim sind zwei maskierte Täter gewaltsam in das ...

mehr