POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Abstandsmessung auf der A8 - Vielzahl an Verstößen

Simmozheim (ots) - In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwoch ist in ein Firmengebäude in Simmozheim eingebrochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die noch unbekannten Täter zwischen 20:00 Uhr und 05:45 Uhr gewaltsam in Firmenräume in der Straße "Auf der Röt" ein. Im Inneren hatten es die Diebe offenbar auf Bargeld abgesehen. Der entstandene Diebstahlschaden wird derzeit im mittleren dreistelligen ...

